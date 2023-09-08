Coutinho'nun yeni adresi Katar oldu

Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.



KATAR'A GİTTİ



Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada; Philippe Coutinho'nun sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Duhail'e kiralandığı açıklandı. Yıldız oyuncunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu.



Geçtiğimiz sezon 22 maçta Aston Villa formasıyla sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.



