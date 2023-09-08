Coutinho'nun yeni adresi Katar oldu

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho, Katar ekibi Al Duhail'e kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Coutinho'nun yeni adresi Katar oldu
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08 Eylül 2023 19:17
Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.

KATAR'A GİTTİ

Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada; Philippe Coutinho'nun sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Duhail'e kiralandığı açıklandı. Yıldız oyuncunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta Aston Villa formasıyla sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.

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