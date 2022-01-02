Coutinho'nun gözü Everton'da!

İspanya La Liga devi Barcelona'da bekleneni veremeyen Philip Cuotinho'nun, İngiliz ekibi Everton'a önerildiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Coutinho'nun gözü Everton'da!
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02 Ocak 2022 17:02
Barcelona'da performansı tartışılan Philip Coutinho için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz basınına göre Barcelona'da mutsuz olan Coutinho'nun, Premier Lig ekibi Everton'a önerildiği ve yönetimin bu transferin şartlarını araştırdığı aktarıldı.

Haberde Brezilyalı oyuncunun da Rafa Benitez yönetimindeki Everton'a transfer olmak istediği kaydedildi.

Coutinho, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta, 2 gol kaydetti.


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