Coutinho'nun gözü Everton'da!

Barcelona'da performansı tartışılan Philip Coutinho için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



İngiliz basınına göre Barcelona'da mutsuz olan Coutinho'nun, Premier Lig ekibi Everton'a önerildiği ve yönetimin bu transferin şartlarını araştırdığı aktarıldı.



Haberde Brezilyalı oyuncunun da Rafa Benitez yönetimindeki Everton'a transfer olmak istediği kaydedildi.



Coutinho, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta, 2 gol kaydetti.





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