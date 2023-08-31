Coutinho, Katar yolcusu

Aston Villa forması giyen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho, Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer oluyor.

Haber; Sporx.com
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Coutinho, Katar yolcusu
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31 Ağustos 2023 21:19
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho, transfer için kararını verdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, yıldız futbolcunun Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer olacağı aktarıldı.

Al Duhail ve Aston Villa arasında transfer için son görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

Coutinho'nun adı Beşiktaş'la da geçmişti.

31 yaşındaki futbolcu, geçen yılın ocak ayında transfer olduğu Aston Villa'da 43 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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