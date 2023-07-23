Coutinho için Josef devrede

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza, Philippe Coutinho transferinde devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Coutinho için Josef devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2023 12:14
Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Beşiktaş, lig ve kupada güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş'ın bir süre önce gündemine gelen Brezilyalı yıldız Coutinho'nun transferi için eski yıldız resmen devreye girdi.

JOSEF COUTİNHO İÇİN DEVREDE

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen Josef de Souza, Coutinho'nun yaptığı yoruma dikkat çeken bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorumda bulunan Coutinho'ya Josef de Souza'nın 'Come to Beşiktaş' yanıtını vermesi gündem oldu.

Aston Villa'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho'nun adı Beşiktaş'la da anılıyordu. 31 yaşındaki futbolcu, Josef de Souza'nın bu yanıtı sonrası herhangi bir hamlede bulunmadı.

TEIXEIRA İÇİN DE YARDIMCI OLMUŞTU

2021/22 sezonu öncesinde Beşiktaş, yine Brezilyalı Alex Teixeira'ya talip olmuş, bu transferde yakın arkadaşı olan Josef etkin rol oynamıştı.

Teixeira'ya Beşiktaş hakkında bilgi veren Josef, Brezilyalı futbolcuya kartal pençesi yaptırarak fotoğraf çektirmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery