Coutinho 12 maç daha oynarsa 20 milyon ödenecek

Barcelona'da bir türlü beklenen seviyeye çıkamadığı için eleştirilen Philippe Coutinho'nun sözleşmesindeki ilginç bir detay ortaya çıktı.



Brezilyalı oyuncunun 2 sezon önce Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olurken yapılan sözleşmede 100 maça ulaşıldığı takdirde 20 milyon euro bonus ödemesi olduğu ortaya çıktı. Bu sezon Koemann göreve geldikten sonra daha fazla forma şansı bulan Coutinho'nun 100 maça ulaşmasına 12 maç kaldığı ve sınıra gelindiğinde ödemenin yapılmasının kaçınılmaz olacağı belirtlidi.



Coutinho 2018 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya 145 milyon euroya transfer olmuştu. Geçen sezon Bayern'de kiralık olarak geçiren Coutinho, 88 maçta 23 gol atıp 14 asist yaptı.



