Cousins'tan, Clemons'a destek mesajı: "Acele etme..."

Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, takım arkadaşı Chris Clemons'ın aşil sakatlığıyla ilgili bakış açısını paylaştı.



Yakın zamanda aşil tendonu kopması sakatlığından muzdarip olan Clemons'ın tam olarak neler yaşadığını bilen takım arkadaşı Boogie, muhabirlere bu konuda kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı:



"Maçtan sonra dün gece onunla konuşmuştum. Kendisine tek mesajım, acele etmemesi üzerine oldu. Profesyonel sporcularda ve sakatlıklarda fark ettiğim bir şey, zanaatımızı ve oyunun kendisini çok sevdiğimiz. İlk safhalarını atlattığınızda, sürekli geri dönüp oyunu oynamak için can atıyorsunuz. Acıyla oynamaya çok alışkınız. Bazen, öyle olmamasına rağmen iyi durumda olduğumuzu düşünürüz. Tek mesajım, acele etmemesi, her şeyi doğru yapması ve kariyerinde oynayacak daha çok yılı olduğu."



23 yaşındaki Clemons'ın, daha önce garanti edilmemiş olan 1.5 milyon dolarlık maaşı, önümüzdeki NBA sezonu için garantili hale geldi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre Rockets, sakat Clemons'ı maaş boşluğu veya takas istisnası olan bir takıma göndererek, alanında esneklik yaratabilir ve bir kadro boşluğu açabilir.



