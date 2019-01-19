Cousins, Warriors'la ilk maçı için: "Noel'de bir çocuk gibiydim"

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DeMarcus Cousins, bir sene süren sakatlık tedavisinin ardından, uzun zamandır beklenen Golden State Warriors formasıyla ilk maçında "Noel'deki bir çocuk gibi hissettiğini" söyledi.Boogie, New Orleans Pelicans üyesiyken 26 Ocak 2018 tarihinde aşil tendonunun kopmasıyla oluşan sakatlıktan beri, ilk kez forma giymişti.28 yaşındaki oyuncunun maç sonrası açıklamaları şu şekildeydi:Süperstar oyuncu, sahadaki 15 dakikasında 14 sayı kaydetti ve Warriors, LA Clippers'a karşı 112-94 galibiyete ulaştı.