Cousins, Warriors'la ilk maçı için: "Noel'de bir çocuk gibiydim"

DeMarcus Cousins, bir sene süren sakatlık tedavisinin ardından, uzun zamandır beklenen Golden State Warriors formasıyla ilk maçında "Noel'deki bir çocuk gibi hissettiğini" söyledi.
Boogie, New Orleans Pelicans üyesiyken 26 Ocak 2018 tarihinde aşil tendonunun kopmasıyla oluşan sakatlıktan beri, ilk kez forma giymişti.
28 yaşındaki oyuncunun maç sonrası açıklamaları şu şekildeydi: "Noel günündeki bir çocuk gibi hissettim. Uzun bir yolculuk oldu. Tekrar sahaya çıkabildiğim ve sevdiğim bu oyunu oynayabildiğim bu gün, sanırım hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Tekrar smaç basabildiğimi bildiğim için memnunum (Gülüşmeler). İyi hissettim. Milyon yıl geçse, tekrar oynamaya başladığımda bulacağım ilk basketin bir smaç olacağı aklıma gelmezdi. Böyle olmasını sevdim. Başka şekilde olsun istemezdim." "Maçtan önce inanılmaz derecede gergindim. Ailem ve arkadaşlarımla mesajlaşmıştım. Ne kadar gergin olduğumu anlatıyordum. Bana 'Hayatın boyunca bunu yapıyorsun. Bu, bisiklete binmek gibi - bir kez öğrendin mi, bir daha unutmazsın.' dediler. Başlangıçta hakem topu havaya atana kadar gergindim, midemde kelebekler vardı. Ama top havaya çıktığı an, rahatladım ve normal halime dönmeye başladım."
Süperstar oyuncu, sahadaki 15 dakikasında 14 sayı kaydetti ve Warriors, LA Clippers'a karşı 112-94 galibiyete ulaştı.