Cousins: "Warriors'a katılmak benim satranç hamlemdi"

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Golden State Warriors'ın yeni pivotu DeMarcus Cousins, Warriors ekibi için oynaması durumunu kendi "satranç hamlesi" olarak niteledi.27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon sol aşil tendonunu koparmıştı ve geçtiğimiz gece, tek yıl 5.3 milyon dolarlık bir anlaşmayla Warriors'a katılmayı kabul etmişti.Pelicans dahil hiçbir takımdan teklif gelmemesine kafasının karıştığını ve üzüldüğünü söyleyen Boogie, şu ifadeleri kullandı:Cousins aynı zamanda menajerini aradığında birkaç opsiyonu olduğunu, bunların arasında Warriors'ın da bulunduğunu açıkladı. Warriors, geçtiğimiz günlerde iki yıldır bünyesinde barındırdığı pivotları JaVale McGee'yi Los Angeles Lakers'a kaptırmıştı.Ardından Boogie, ABD Milli takımından eski takım arkadaşları Stephen Curry, Kevin Durant ve Draymond Green ile "harika" muhabbetler ettiğini de ekledi.Boogie geçtiğimiz sezon oynadığı 48 maçta 25.2 sayı, 12.9 ribaund ve 5.4 asist ile mücadele etmişti.