Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Cousins: "Warriors, sporda en sevilmeyen takım"

DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın "sporda en sevilmeyen takım" olduğunu söyledi.

DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın "sporda en sevilmeyen takım" olduğunu söyledi.

Cousins, Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle neredeyse bir sene parkelerden uzak kaldıktan sonra, Golden State için ilk kez sahaya çıkmaya hazırlığında ve "en tepeye tekrar yükseleceğini sıraya döneceğini" açıkladı.

ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, Boogie ile olan diyalog şu şekildeydi:

"Bu sezonun başında Warriors'ın, onların sana ihtiyaç duyduklarından daha çok senin onlara ihtiyaç duyduğun söyleniyordu ve halihazırda şampiyonluk adayıydılar. Lakin şimdi sezon biraz ilerleyince işlerin değiştiği düşünüldü. Sence biraz değişti mi? En azından sana biraz ihtiyaçları olabilir mi?

Cousins: "Yazılıp çizilenlere gerçekten dikkat etmiyorum. Yani, millet söyleyeceğini söyleyecek. Fikirlerini ekleyecek. Spor dünyasında en sevilmeyen takım biziz."

Sporda en sevilmeyen takımın gerçekten siz olduğunu mu düşünüyorsun?

Cousins: "Başka bir takım ismi verebilir misin?"

Bu ülkede Yankees veya Cowboys takımlarını sevmemeyi seven birçok insan olduğunu söyleyebilirim.

Cousins: "Bizi de ekle. (gülüyor) Warriors'ın kesinlikle sevilmediğini söyleyebilirim. Kevin Durant'ı sevmediklerini biliyorsun. Beni sevmiyorlar. Bence gerçekten sevdikleri tek kişi Steph [Curry]. Aslında ondan da hoşlanmayabilirler. Draymond Green'den hoşlanmıyorlar. Ama bu işler böyle. Bunun için endişelenemem."

Sonuç olarak, basketbol sahasına geri dönüyorsun. İnsanlar "Boogie'nin geri döndüğünü" duyunca bilmeleri gereken nedir?

Cousins: "Geri döndüm ve arkama bakmıyorum. İlerliyorum. Her gece elimden geleni yapacağım. Ve en tepedeki yerim için geri dönmeyi planlıyorum."




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın "sporda en sevilmeyen takım" olduğunu söyledi.
LeBron James'in, Los Angeles Lakers'ın sağlık personeli tarafından tekrar antrenman yapabilmesi konusunda onay aldığı açıklandı.
LeBron James'in Kyrie Irving kendisinden "özür dilemek için" aradığı sırada Los Angeles'ta Kevin Love ile akşam yemeği yediği söylendi.
LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un Los Angeles Lakers'ın önümüzdeki iki maçını kaçıracağını söyledi.
Sacramento Kings'in, Jeremy Lin'i playoffları zorlamayı düşündükleri bu sezonda kadrolarına katmak istedikleri söylendi.
Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın bu Cuma günü LA Clippers'a karşı sezonda siftahını yapmak üzere halen aynı planda hazır olduğunu belirtti.
Milwaukee Bucks sahibi Marc Lasry, (takımı satın almadan önce) ekibin sağlık personelinin Stephen Curry'nin sık sık yaralanan ayak bileklerinin uzun vadeli iyi bir yatırım olduğunu düşünmemesinden ötürü, 2011-12 sezonunda Andrew Bogut karşılığında önerilen bir takası sonlandırdıklarını söyledi.
Miami Heat guardı Dion Waiters, Heat'le az dakika süre bulmasından dolayı "bıktığını" belirtti ve "Yemişim sabrı" açıklamasında bulundu.
Terry Rozier'a göre, Boston Celtics'in bu sezonki sorunları kadrosunda çok fazla yetenek sahibi olması nedeniyle ortaya çıkıyor.
Jimmy Butler, eski takımı Minnesota Timberwolves'a karşı galibiyet almanın "güzel bir şey" olduğunu söyledi.
Kyrie Irving, Celtics takım arkadaşlarını bir daha asla basına açık bir şekilde sorgulamayacağını söyledi.
Brooklyn Nets'e karşı alınan 109-102'lik mağlubiyet sonrası Marcus Morris, Boston Celtics'in tutarsız sezonuna "kimliğimizi bildiğimizi söylersem yalan olur" diyerek yorum yaptı.
Dallas Mavericks'in Dennis Smith Jr merkezli takas tartışmalarını arttırdığı belirtildi.
Clint Capela'nın, çektirdiği MR kendisinin sağ baş parmağındaki ligament hasarını ortaya çıkarınca, önümüzdeki 4-6 hafta arası oynamayacağı açıklandı.
Artık Charlotte Hornets üyesi olan Tony Parker, geçtiğimiz gece eski takımı Spurs'ün şehri San Antonio'ya duygusal bir dönüş yaptı.
Lonzo Ball, öncelikle örnek olarak liderlik etmeye çalışmak, sonrasında da gerektiğinde kendisini konuşarak ifade eden bir önder olmak istediğini belirtti.
Chicago Bulls, Robin Lopez ile bir kontrat ödeme ve serbest bırakma anlaşması yapmayı reddetti ve kendisini bir varlık karşılığında takas etmeyi tercih ettiğini bildirdi.
Sacramento Kings, Dave Joerger'in antrenör personelinin opsiyonlarını kullanarak, bu kişileri önümüzdeki sezon da takımda tutacak.
Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving, takımın sezon öncesi beklentilerine ulaşmaması konusunda bir yorum daha getirdi.
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in bir "All-Star" olduğunu söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal