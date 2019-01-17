Cousins: "Warriors, sporda en sevilmeyen takım"

DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın "sporda en sevilmeyen takım" olduğunu söyledi.
Cousins, Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle neredeyse bir sene parkelerden uzak kaldıktan sonra, Golden State için ilk kez sahaya çıkmaya hazırlığında ve "en tepeye tekrar yükseleceğini sıraya döneceğini" açıkladı.
ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, Boogie ile olan diyalog şu şekildeydi:
"Bu sezonun başında Warriors'ın, onların sana ihtiyaç duyduklarından daha çok senin onlara ihtiyaç duyduğun söyleniyordu ve halihazırda şampiyonluk adayıydılar. Lakin şimdi sezon biraz ilerleyince işlerin değiştiği düşünüldü. Sence biraz değişti mi? En azından sana biraz ihtiyaçları olabilir mi? Cousins:
"Yazılıp çizilenlere gerçekten dikkat etmiyorum. Yani, millet söyleyeceğini söyleyecek. Fikirlerini ekleyecek. Spor dünyasında en sevilmeyen takım biziz." Sporda en sevilmeyen takımın gerçekten siz olduğunu mu düşünüyorsun? Cousins:
"Başka bir takım ismi verebilir misin?" Bu ülkede Yankees veya Cowboys takımlarını sevmemeyi seven birçok insan olduğunu söyleyebilirim. Cousins:
"Bizi de ekle. (gülüyor) Warriors'ın kesinlikle sevilmediğini söyleyebilirim. Kevin Durant'ı sevmediklerini biliyorsun. Beni sevmiyorlar. Bence gerçekten sevdikleri tek kişi Steph [Curry]. Aslında ondan da hoşlanmayabilirler. Draymond Green'den hoşlanmıyorlar. Ama bu işler böyle. Bunun için endişelenemem." Sonuç olarak, basketbol sahasına geri dönüyorsun. İnsanlar "Boogie'nin geri döndüğünü" duyunca bilmeleri gereken nedir? Cousins:
"Geri döndüm ve arkama bakmıyorum. İlerliyorum. Her gece elimden geleni yapacağım. Ve en tepedeki yerim için geri dönmeyi planlıyorum."