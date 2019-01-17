Cousins: "Warriors, sporda en sevilmeyen takım"

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DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın "sporda en sevilmeyen takım" olduğunu söyledi.Cousins, Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle neredeyse bir sene parkelerden uzak kaldıktan sonra, Golden State için ilk kez sahaya çıkmaya hazırlığında ve "en tepeye tekrar yükseleceğini sıraya döneceğini" açıkladı.ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, Boogie ile olan diyalog şu şekildeydi:"Yazılıp çizilenlere gerçekten dikkat etmiyorum. Yani, millet söyleyeceğini söyleyecek. Fikirlerini ekleyecek. Spor dünyasında en sevilmeyen takım biziz.""Başka bir takım ismi verebilir misin?""Bizi de ekle. (gülüyor) Warriors'ın kesinlikle sevilmediğini söyleyebilirim. Kevin Durant'ı sevmediklerini biliyorsun. Beni sevmiyorlar. Bence gerçekten sevdikleri tek kişi Steph [Curry]. Aslında ondan da hoşlanmayabilirler. Draymond Green'den hoşlanmıyorlar. Ama bu işler böyle. Bunun için endişelenemem.""Geri döndüm ve arkama bakmıyorum. İlerliyorum. Her gece elimden geleni yapacağım. Ve en tepedeki yerim için geri dönmeyi planlıyorum."