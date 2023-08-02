Eski NBA oyuncusu DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın Chris Paul takasına "anlam veremediğini" söyledi.



Jordan Poole ile inişli çıkışlı geçen bir sezonun ardından Warriors, kendisini 38 yaşındaki Paul ile takas ettiğinde, takımın gidişatı hakkında şüpheler artmaya başlamıştı.



Bir dönem Golden State forması giymiş olan Cousins, Sirius XM NBA Radio'da yaptığı konuşmada, bu hamlenin Warriors'ı daha iyi hale getiremediğine işaret ederek şu şekilde eleştiride bulundu:



"Dürüst olmam gerekirse, Chris Paul takasına anlam veremedim. Sonra belki gelecek sezon için maaş boşluğu açmak istiyorlardır diye düşündüm. Ama basketbol ve saha içi taktikler söz konusu olduğunda, bunun Golden State Warriors'ı daha iyi hale getirdiğini pek sanmıyorum.



Chris artık yaşlandı. Yaşlanan bir veteran için genç bir adamı yolladılar. Chris Paul'un kariyeri boyunca yaptığı hiçbir şeye saygısızlık etmiyorum, sadece kariyerinin bu aşamasından bahsediyorum. Golden State Warriors'ı daha iyiye taşıyacağını düşünmüyorum."



Paul, kendisinden beklenenden daha uzun süre etkili olmayı başarmış olsa da, neredeyse 40 yaşına yaklaştığı için bir süredir oyun üzerindeki etkisi sınırlıydı.



