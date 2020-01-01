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Cousins, Wall ile bir araya geleceğinden ötürü çok heyecanlı!

Yeni Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, yakın arkadaşı John Wall ile Rockets'ta yeniden bir araya gelmekten ötürü duyduğu sevinçten bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Yeni Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, yakın arkadaşı John Wall ile Rockets'ta yeniden bir araya gelmekten ötürü duyduğu sevinçten bahsetti.

Boogie, muhabirlerle yaptığı bir Zoom görüşmesinde, Wall ile yeniden bir araya gelme heyecanını paylaştı ve kendisini "ömür boyu kardeşimdir" şeklinde niteledi:

"İnanılmaz bir duygu. Bu ikimizin uzun zamandır planladığı ve hayalini kurduğu bir şeydi. Yani benim süper heyecanlı olduğum kadar, onun da minnettar olduğundan oldukça eminim. Açıkçası onunla aramızda farklı bir kimya var. Yalnızca üniversitede takım arkadaşı değildik, birbirimizi 14 yaşından beri de tanırız.

Bu adam, NBA'deki en iyi arkadaşlarımdan biri olarak gördüğüm bir adam. Hatta düğünümdeki sağdıçlardan da biriydi. Kendisi ömür boyu kardeşimdir, beraber sahada olacağımız için çok heyecanlıyım."

Cousins ve Wall, kolej günlerinde Kentucky'de takım arkadaşıydılar.


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