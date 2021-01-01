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Cousins, Sacramento Kings'e geri mi dönüyor?

Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, Twitter'daki yeni profil fotoğrafında eski takımı Sacramento Kings'e geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, Twitter'daki yeni profil fotoğrafında eski takımı Sacramento Kings'e geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz sezonu LA Clippers ile tamamlayan Cousins, sezon sonundan beri serbest oyuncu konumunda.

Eski All-Star oyuncu, Twitter'da NBA kariyerinin ilk yedi yılını geçirdiği Kings'e olası bir geri dönüşün sinyali olabilecek, yeni bir profil resmi yayınladı.

Golden State Warriors, Houston Rockets, Clippers ve Los Angeles Lakers formaları giydiği son dört yılda, Cousins'ın gerilemesinde sakatlıklar büyük rol oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon Clippers için yedi playoff maçında boy gösteren ve 7.6 sayı ile 2.0 ribaund ortalamaları yakalamış olan Boogie, her iki tarafın da Şubat ayında serbest kalması üzerine anlaşmasından önce, sezona Houston'da başlamıştı.


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