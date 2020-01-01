Cousins: "Rockets olarak, Batı'da tehdit oluşturabiliriz"

Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, Rockets'ın bu sezon Batı Konferansı'nın en iyi takımlarından biri olmasını umduğunu belirtti.



Boogie, Rockets'ı "tehdit" oluşturabilecek bir ekip olarak nitelendirdi ve takımın bu sezon hoş bir sürpriz olabileceğine inandığını söyledi.



The Athletic'den Kelly Iko'ya göre, Cousins'ın açıklamaları şu şekildeydi:



"Bence kesinlikle tehdit oluşturabilecek bir ekibiz. Şu anda ekibimizle ilgili söylenen ve dikkatleri çeken bu tarz bir algı var. Ama Batı'da çok göze batmayarak rekabet edebileceğimizi düşünüyorum."



Cousins, NBA Sağlık ve Güvenlik Protokolleri kapsamı altında henüz Houston ile sezon çıkışını yapmamıştı, fakat bu gece Sacramento Kings'e karşı oynaması bekleniyor.



