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Cousins, Rockets ile bench rolüne aldırmıyor!

Houston Rockets'ın pivotu DeMarcus Cousins, bu sezon Rockets ekibinde oynayacağı rolle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın pivotu DeMarcus Cousins, bu sezon Rockets ekibinde oynayacağı rolle ilgili düşüncelerini paylaştı.

En son 2019 NBA Finalleri'nde forma giyen Cousins'ın, takımın yedek pivotu olarak benchten gelmesi bekleniyor.

"C Wood'un (Christian) her gün daha iyi olmasına yardımcı olmak için buradayım. Buraya geldiğinden beri resmen bir sünger gibi ve genç bir oyuncudan en çok isteyebileceğiniz şey de budur.

Adım, benchten çıkan altıncı adam olarak çağrılırsa, işimi yapacağım. İstediğim, bu soyunma odasındaki herkesin bir arada olmasını ve her gün çalışmaya hazır olmasını sağlamak."

Boogie, Rockets ile tek yıllığı 2.4 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etmişti.


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