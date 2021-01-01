Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Cousins: "PG'ye yönelik bu karalama, sona ermeli!"

LA Clippers pivotu DeMarcus Cousins, takım arkadaşı Paul George'a yapılan karalamaların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers pivotu DeMarcus Cousins, takım arkadaşı Paul George'a yapılan karalamaların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Geçen yılki Orlando bubble'ındaki performansından bu yana George, playoff döneminde geçirdiği sıkıntılarla bazı NBA izleyicilerinin alay konusu olmuştu.

Yeni takım arkadaşı Cousins, bunun sona ermen zamanının geldiğini belirtti:

"PG çok iyi adamdır. Şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. PG'ye yönelik karalamaların sona ermesi gerekiyor. Şahsen benim etrafımda bunu kimse yapamaz. Bu ligdeki en yetenekli oyunculardan biri ve bulduğum her fırsatta ona övgülerimi de sunacağım."

George, sezon ortalamalarını (23.6 sayı, 6.3 ribaund ve 5.5 asist) son oynadığı dokuz maçta 28.8 sayı, 6.4 ribaund ve 5.5 asist'e yükseltmiş bulunuyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal