Cousins: "PG'ye yönelik bu karalama, sona ermeli!"

LA Clippers pivotu DeMarcus Cousins, takım arkadaşı Paul George'a yapılan karalamaların sona ermesi gerektiğini söyledi.



Geçen yılki Orlando bubble'ındaki performansından bu yana George, playoff döneminde geçirdiği sıkıntılarla bazı NBA izleyicilerinin alay konusu olmuştu.



Yeni takım arkadaşı Cousins, bunun sona ermen zamanının geldiğini belirtti:



"PG çok iyi adamdır. Şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. PG'ye yönelik karalamaların sona ermesi gerekiyor. Şahsen benim etrafımda bunu kimse yapamaz. Bu ligdeki en yetenekli oyunculardan biri ve bulduğum her fırsatta ona övgülerimi de sunacağım."



George, sezon ortalamalarını (23.6 sayı, 6.3 ribaund ve 5.5 asist) son oynadığı dokuz maçta 28.8 sayı, 6.4 ribaund ve 5.5 asist'e yükseltmiş bulunuyor.



