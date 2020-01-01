Cousins, neden NBA bubble'ına katılmamayı tercih etti?

Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, sezonun yeniden başlaması öncesinde neden bir NBA takımıyla sözleşme imzalamadığını açıkladı.



Sezonun yeniden başlamasından önce, takımlar eksik oyuncularının bazılarını değiştirmek için uğraşırken, deneyimli oyuncu Cousins'ın adı, birkaç takım için potansiyel bir ekleme olarak ortaya atılanlardan biriydi.



29 yaşındaki eski yıldız, Sports Illustrated'tan Rohan Nadkarni ile, NBA'in ertelendiği dönemde neden herhangi bir takımla sözleşme imzalamamayı seçtiğini şöyle anlattı:



"Basketbolu genel olarak özlüyorum. Bu oyunu çocukluğumdan beri oynuyordum ve bu kadar uzun süredir bundan hiç uzak kalmamıştım, bu yüzden her zamankinden daha fazla özlüyorum. Ancak şartlar nedeniyle, şu anda farklı bir oyun. Bubble'a giden ve yaptıklarını yapan adamlara saygım sonsuz. Benim kendimi zorlamak için doğru durum ya da doğru zaman değildi. Zaten sağlıklı olmaya uğraşıyor ve önümdeki engellerle mücadele ediyordum. Üstelik aramızdaki farklı unsurları eklemek benim için doğru zaman da değildi. Önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum."



Boogie, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers ile bir anlaşma imzalamış, ancak sezon başlamadan önce talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı geçirmişti. Lakers bu yılın Şubat ayında, Boogie takım için tek bir maç bile oynamadan kendisini serbest bırakmıştı. O zamandan beri, eski All-Star son birkaç yıldır sakatlığından iyileşme yolunda ilerlerken, takımsız kalmıştı.



