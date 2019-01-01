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Cousins: "LeBron, saçlarında beyazları olup elit düzeyde oynayan tek oyuncu!"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu DeMarcus Cousins, LeBron James'in 2019-20 sezonunun MVP'si olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu DeMarcus Cousins, LeBron James'in 2019-20 sezonunun MVP'si olduğunu söyledi.

"Jalen ve Jacoby" ile yaptığı röportaj sırasında LeBron'un neden MVP olması gerektiğine inandığı sorulduğunda, Boogie, LeBron'un NBA'de "saçları beyazlamasına rağmen" elit düzeyde oynayan tek oyuncu olduğunu belirtti.

Cousins, MVP yarışında LeBron'un Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu geçmek için ne yapması gerektiğini sorduğunda şu yanıtı verdi:

Onu geçmek mi? Bence MVP o zaten. Adam 35 yaşında. Ligde saçlarına ak düşen tek oyuncu. Daha ne gerekiyor? Bunu saçlarında ve sakalında beyazlar varken yapıyor. Daha ne lazım? LeBron'u seçmezseniz, kıskancın tekisiniz demektir."

NBA uzmanlarının çoğu LeBron veya Antetokounmpo'nun bu sezon MVP ödülünü kazanacağına inanıyor. James kazanırsa, beşinci MVP ödülü olacak.

Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, LeBron, Lakers formasıyla ortalama 25.7 sayı, 7.9 ribaund ve 10.6 asistle oynamıştı.


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