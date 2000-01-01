Cousins, Lakers'a geri dönebilir mi?

NBA sezonu 31 Temmuz'da devam ettiğinde, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın, Los Angeles Lakers'ın kadrosuna muhtemel olarak önemli bir takviye olabileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz yaz Lakers, bir yıllık bir sözleşme için Cousins'ı kadrosuna katmış, ancak Ağustos 2019'da Boogie çapraz bağlarını kopardığı için 2019-20 sezonunda tek bir maç bile yapmadan sezonu kapatmıştı. Lakers ekibi daha sonra, Markieff Morris'i kadrosuna kattığında, yer açmak için onu serbest bırakmıştı.



Şimdi ise ESPN'den Dave McMenamin, Cousins'ın oynama yeteneğinin yanı sıra konuşarak destek veren varlığının, Lakers'ın onu kadrosuna tekrar eklemesinin nedenlerinden biri olabileceğini gösterdi:



"Rehabilitasyon için fazladan zaman ayırmış olan Cousins, muhtemel olarak genişletilmiş olacak kadrolarla birlikte, L.A.'e geri döner mi? Eski All-Star pivot, Lakers'a sezonun çoğunda yoksun kaldığı esnek 5 pozisyonunu sunacak ve Orlando'nun boş arenalarında kalabalığın gürültüsü önemli olmayacağı için, benchte konuşarak destek veren varlığıyla etkisini gösterecektir."



Son birkaç yıl, Ocak 2018'de aşil tendonunu da koparmış olan Cousins için sıkıntılı olmuştu. Geçtiğimiz yıl, Golden State Warriors, normal sezonun çoğunu kaçıracağını bilerek Cousins ile anlaşmıştı.



Boogie, geçtiğimiz yıl 30 normal sezon maçında oynamış ve NBA Finalleri'nde Warriors'ın altı maçından üçünde ilk beş başlamıştı.



