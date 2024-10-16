Eski NBA yıldızı DeMarcus Cousins, Bronny James'i draft eden Los Angeles Lakers'ın şampiyonluk için mücadele etme konusundaki ciddiyetinden duyduğu şüpheyi dile getirdi.



Lakers ekibi NBA Draftı'nda Bronny'yi seçmekle kalmamış, aynı zamanda kendisine garantili dört yıllık bir sözleşme de vermişti. FanDuel TV'nin Run It Back programında yer alan Cousins, bunun takımın rekabetçi önceliklerinden uzaklaşma sinyali olduğuna inandığını belirtti:



"Lakers'ın artık ciddi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki başlı başına harika bir şey. LeBron'un geride bıraktığı miras ve bir iş adamı olarak yaptıkları oldukça güzel.



Ama Lakers tarafından bakarsak, buna rekabet etme konusunda ciddi olmadıklarının bir göstergesi olarak bakıyorum. Geçen yıl sezonlarının yüksek beklentilere rağmen nasıl sona erdiğini görünce, yaz döneminde daha iyi hamleler yapmalarını bekliyordum."



Bronny'nin Güney Carolina Üniversitesi'ndeki tek yıllık kariyeri, maç başına yalnızca 4,8 sayı ortalaması yakaladığı için benzer soruları gündeme getirmişti. Çabası ve çalışma ahlakı takdir edilmesine rağmen, Bronny'nin üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca %26.7'lik isabet oranıyla oynadığı istikrarsız şut performansı, profesyonel liglere hazır olup olmadığı konusunda şüphelere yol açmıştı.



