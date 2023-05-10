Eski NBA oyuncusu DeMarcus Cousins, 2020'de Los Angeles Lakers'a dahil olduğu için takımın kendisine bir şampiyonluk yüzüğü gönderdiğini açıkladı.



FanDuelTV ile yaptığı röportajda Boogie, 2020'nin Şubat ayında serbest kalmasına rağmen, Lakers'ın 2020 şampiyonluğunda oynadığı rol için kendisine bir şampiyonluk yüzüğü hediye edildiğini söyledi:



"Lakers'tan yüzüğümü aldım. Bunun için son derece minnettarım."



Cousins, 2020'de Golden State'te Lakers formasıyla geçirdiği sakatlıklarla dolu sezonun ardından imajını toparlamasını beklense de, sezon öncesi bir hazırlık maçında ön çapraz bağlarını yırtmıştı. Lakers için hiç forma giymeyen Cousins, playofflarda şampiyonluk galibiyetinde rol oynayan Markieff Morris'e yer açmak için serbest bırakılmıştı.



Boogie'nin sakat olmasına rağmen liderliği sayesinde soyunma odasında önemli bir rol oynadığı bildirilmiş olsa da, bu durum Lakers'ın kendisini tutması için yeterli olmamıştı.



Eski yıldız oyuncu, şu anda Porto Riko'da oynuyor.





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