Cousins: "KD'nin bu konuda takdir edilmesi gerekiyor"

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Golden State Warriors yıldızı DeMarcus Cousins, takım arkadaşı Kevin Durant'in bu hafta içinde muhabirlere çıkışması konusunda kendisine destek verdi.Hafta içi bir maç sonrası medya mensuplarına "Çocukluğu bırakın" ve "Hiçbirinize güvenmiyorum" ifadelerini kullanan Durant, "tek derdinin basketbol oynamak" olduğunu söylemiş ve bu yaz başlayacak serbest oyuncu dönemiyle ilgili sorulardan bıktığını belirtmişti.Boogie'nin ifadeleri şu şekildeydi: