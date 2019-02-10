Cousins: "KD'nin bu konuda takdir edilmesi gerekiyor"

Golden State Warriors yıldızı DeMarcus Cousins, takım arkadaşı Kevin Durant'in bu hafta içinde muhabirlere çıkışması konusunda kendisine destek verdi.
Hafta içi bir maç sonrası medya mensuplarına "Çocukluğu bırakın" ve "Hiçbirinize güvenmiyorum" ifadelerini kullanan Durant, "tek derdinin basketbol oynamak" olduğunu söylemiş ve bu yaz başlayacak serbest oyuncu dönemiyle ilgili sorulardan bıktığını belirtmişti.
Boogie'nin ifadeleri şu şekildeydi: "Mental dayanıklılığını takdir etmek gerekiyor. Günbegün ne kadar saçmalıkla uğraşması konusunda bence yeteri kadar takdir gösterilmiyor. Onun da özel bir hayatı var. Medyayla belki de LeBron ve Steph'le birlikte ligde en çok uğraşan iki-üç adamdan biri. Zor bir hayat. Sürekli suratınızda bir kamera var ve gerçek anlamda bir özel hayatınız yok. Sosyal medyada kendisine ne kadar saldırıldığı da biliniyor. Çok şeyle uğraşıyor, bunlara rağmen, bunları görmezden gelip her gece katkı verebiliyor. Bu konuda takdiri hakediyor. Dediğim gibi, bence bu konuda yeterli takdir gösterilmiyor."