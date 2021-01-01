Cousins: "Kariyerimin en iyi formundayım!"

LA Clippers yıldızı Paul George, takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın dün gece Clippers formasıyla ilk maçına çıkması sonrası konuştu.



Cousins, Pazartesi günü imzaladığı 10 günlük sözleşme sonrası, dün gece Clippers'la Portland Trail Blazers'a karşı aldığı 133-116'lık galibiyette ilk maçına çıkmış oldu ve aldığı yedi dakikalık sürede, 7 sayı, 4 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Karşılaşmada 36 sayı bulmuş olan PG, Cousins hakkındaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Harikaydı. Kendisi bir All-Star ve halen ligdeki en yetenekli uzunlardan biri. Pozisyon tamamlayabiliyor ve ribaund da alabiliyor. Bu gece, yapabildiği her şeyden biraz gösterdiğini ve hala vereceği çok şey olduğunu gördüğünüzü düşünüyorum."



"DURUMUMUN FARKINDAYIM"



Geçen sezonun tamamını kaçırdıktan sonra bu sezon geri dönen ve serbest bırakılmadan önce Houston Rockets ile 25 maçta forma giymiş olan Boogie, maç sonrası şu açıklamaları yaptı:



"Bu noktaya ulaşmak için inanılmaz miktarda çalıştım. Bomba gibi hissediyorum, vücudum harika durumda. Muhtemelen kariyerimdeki en iyi formumdayım. Şimdi ise asıl önemli olan, sahada her şeyi bir araya getirmek ve sağlıklı olduğumu göstermeye devam ederek, bu oyunu üst düzeyde oynamak.



İçinde bulunduğum durumun farkındayım. Bana hangi fırsat verilirse verilsin, bundan tam olarak yararlanmayı planlıyorum. Kontrol edebileceğim şeylere odaklanacağım sadece."



