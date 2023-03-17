Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in 2022-23 sezonu MVP'si ödülünü kazanmayı hak ettiğini söyledi.



Embiid'in bu sezonki MVP kazanma olasılığına tam desteğini sunan Cousins, Showtime Basketball'dan Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'ya atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:



"Bence diğer iki adam da alacaklarını aldı, şimdi koca adamı ödüllendirme zamanı."



Cousins ayrıca, Embiid'in ödülü kazanma şansının tek sebebinin yalnızca Jokic ve Antetokounmpo'nun önceden bu ödülleri kazanmış olmaları değil, yıldız oyuncunun bu yıl Sixers üzerindeki etkisi olduğunu belirtti:



"Konu sadece rakamlar ve sezon olduğunda bile, şans yine Jo'dan yana oluyor. Ligde kendisi şu an sayı kralı. Tarihi bir seviyede domine ediyor. Koca adama hakettiği övgüyü vermek lazım. Bunu hakediyor, gerçekten."



Bu yıl 33.5 sayı ortalaması ile ligde lider konumunda olmasının yanı sıra, Embiid boyalı alanı 10.2 ribaund ortalamayla domine ediyor ve ayrıca Philadelphia'yı Doğu Konferansı'nda üçüncü sıraya (46-22) taşımış durumda.





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