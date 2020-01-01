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Cousins: "Harden'ı ikna etmeye çalışmadım, bana düşmez"

Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, takım arkadaşı James Harden'ı Rockets'ta kalmaya ikna etmeye çalışmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, takım arkadaşı James Harden'ı Rockets'ta kalmaya ikna etmeye çalışmadığını söyledi.

Cousins, son birkaç yıldır sakatlıklarla darbe yiyen NBA kariyerini yeniden canlandırmak için bir şans daha ararken, bu ölü sezonda Rockets'a katılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu, kendini takımın süperstarı Harden'ın mutsuz olduğu ve takas edilmek istediği bir durumun ortasında bulmuştu.

Ancak Boogie, Harden'ı Rockets'ta kalmaya ikna etmeye çalışmadığını açıkladı ve yakın tarihli bir röportajda, her ne olursa olsun Harden'ın seçimine saygı duyduğunu açıkladı:

"Günün sonunda bu bir iş durumu. Bir adam kendisi, kişisel hayatı ve kariyeri için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapıyorsa, buna ancak saygı duyabilirsiniz. Yani, hayır, dürüst olmak gerekirse, bunu yapmaya hiç çalışmadım.

Bunun benim haddim olduğunu düşünmüyorum. Bu kendisi için vermesi gereken bir karar. Benim işim sahadayken ve antrenman yaparken herkese karşı sorumluluğumu yerine getirmek. Her gün daha iyi olmak üzerine uğraşıyoruz."


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