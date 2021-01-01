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Cousins, Harden için: "Saygısızlığı, çok daha önce başlamıştı zaten..."

Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, dün gece Brooklyn Nets'e takas olan James Harden'ın "saygısızlığının herhangi bir röportajdan çok daha önce başladığını" belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins, dün gece Brooklyn Nets'e takas olan James Harden'ın "saygısızlığının herhangi bir röportajdan çok daha önce başladığını" belirtti.

Harden, dün geceki takasından önceki gün Rockets ile yaptığı basın toplantısında, takımla yaşadığı hayal kırıklığını ve başka bir takıma gitme isteğini açıkça ifade ettikten sonra NBA dünyasını şok etmişti.

Eski takım arkadaşı Boogie, Harden'ın Rockets için yaptığı yorumları hiç beğenmedini açıkladı:

"Bu saygısızlık zaten herhangi bir röportajdan çok daha önce başlamıştı. Soyunma odasındaki diğer 14 adam ona hiçbir şey yapmamıştı. Saygısız yorumların ve hareketlerin bize yöneltilmiş olması, soyunma odasındaki diğer adamlar için haksızlık."

"BEN ZATEN JOHN İÇİN GELMİŞTİM"

Boogie, Harden'ın takası öncesinde, kendisinin bir daha Rockets için tekrar oynayıp oynamayacağını umursamadığını da itiraf etmişti:

"Gerçekten umrumda değil."

Cousins ayrıca Houston'a, eski Kentucky takım arkadaşı John Wall için geldiğini de ayrıca itiraf etmişti:

"Hiç ihanete uğramış hissetmiyorum. Gerçekten dürüst olmak gerekirse, benim amacım John Wall ile oynamaktı."


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