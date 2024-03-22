NBA'in eski yıldızı DeMarcus Cousins, Los Angeles Lakers yıldızı eski takım arkadaşı Anthony Davis'in aldığı eleştirilerin, LeBron James'le beraber oynamanın "acı gerçeği" olduğunu söyledi.



FanDuel TV'nin 'Run it Back' isimli programında konuşan Cousins, James'le takım arkadaşı olmanın bazı dezavantajlarına ve bunun Anthony Davis'i nasıl etkilediğine dikkat çekti:



"Bu işin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bazen takımdaki en iyi oyuncudan önce suçlanacak başka adamlar olduğunu hepimiz biliyoruz. 25-12 ortalamanız olabilir ama yine de yeterli olmaz. Ve yetmez de. Onunla oynadığınız her sezon şampiyonluğa oynadığınız sezondur.



James'in takım arkadaşı olunca böyle oluyor, büyük bir oyuncu olduğu için, Lakers'ta oynadığınızda da durum böyle. Yani aldığı eleştirilerde bunun büyük bir rol oynadığını düşünüyorum."



Kariyeri göz önüne alındığında sağlıklı bir sezon geçiren ve %55,4 saha içi isabetiyle maç başına 24,4 sayı, 12,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan Davis, Lakers'ın maç kaybetmeye devam etmesi nedeniyle tüm sezon boyunca eleştirilerin odağında yer almıştı.





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