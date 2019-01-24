Cousins: "Bütün takımlar kapıyı suratıma kapadı"

İLGİLİ VİDEO

DeMarcus Cousins, kendisini geçtiğimiz yaz döneminde Golden State Warriors'la anlaşmaya iten şeyin ne olduğunu merak edenlere cevabını verdi.Geçtiğimiz yaz döneminde aşil tendonu sakatlığının iyileşme sürecinde olan Cousins, konuştuğu birçok takımın "telefonu yüzüne kapattığını", fakat kendisiyle sadece Oakland ekibinin anlaşmak istediğini söyledi.Boogie, şu açıklamaları yaptı:Cousins, geçtiğimiz günlerde Warriors ile uzun bir bekleyiş sonrası forma giymeye başlamıştı.