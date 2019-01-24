Cousins: "Bütün takımlar kapıyı suratıma kapadı"

DeMarcus Cousins, kendisini geçtiğimiz yaz döneminde Golden State Warriors'la anlaşmaya iten şeyin ne olduğunu merak edenlere cevabını verdi.
Geçtiğimiz yaz döneminde aşil tendonu sakatlığının iyileşme sürecinde olan Cousins, konuştuğu birçok takımın "telefonu yüzüne kapattığını", fakat kendisiyle sadece Oakland ekibinin anlaşmak istediğini söyledi.
Boogie, şu açıklamaları yaptı: "Ulaştığım kişiler, konuştuğum takımlar, telefonu resmen yüzüme kapadılar. Kapıyı hepsi suratıma kapattı. Keşke o konuşmaları paylaşabilseydim. Ama artık geride kaldı. Takımlara, Golden State'e yaptığımız aynı teklifi yaptım, şansımızı denemek için." "Warriors, kesinlikle basketbolda en sevilmeyen takım. Bunu görüyorsunuz, bir de bunun üzerine bir All-Star daha mı ekleyeceksiniz? Yüzeyden bunu görüyorlar ve sinirleniyorlar. Kızıyorlar, öfkeliler. Anlıyorum. Gerçekten. 'Lanet olsun, zaten Kevin Durant var, Steph Curry var, Klay Thompson var, Draymond Green var.' diyorlar. Ama koşulları bilmiyorlar. Ben eleştiri kaldırabilirim, sorun yok. Hiç rahatsız değilim. Sağlığımı ve uzun vadede kariyerimi düşünüyorum. Mutluluğumu düşünüyorum."
Cousins, geçtiğimiz günlerde Warriors ile uzun bir bekleyiş sonrası forma giymeye başlamıştı.