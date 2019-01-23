Cousins: "Anthony Davis ile birlikte harika olabilirdik"

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DeMarcus Cousins, geçtiğimiz yaz döneminde eski takımı New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis'le oluşturdukları ikiliye son verdiklerine inanamadığını söyledi.Davis'le New Orleans'ta "harika bir şey olabilirdi" diyen Boogie, bir seneye yakın oturduktan sonra şu anda Golden State Warriors'la playofflarda iz bırakmaya çalışma yolunda ilerliyor.Boogie'nin açıklamaları şu şekildeydi:Davis, geçtiğimiz aylarda Boogie bu yaz serbest kaldığında eski takım arkadaşını tekrar yanında görmek isteyeceğinden söz etmişti.