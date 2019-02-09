Courtois'dan Eden Hazard'a transfer çağrısı!

Belçikalı yıldızıReal Madrid'de forma giyentransfer çağrısı geldi.Belçika Milli Takımı ve 2014-2018 yılları arasında Chelsea'de Hazard ile birlikte oynayan Thibaut Courtois, "Eden'in Real Madrid'e gelmesini isterim. Oyununu gerçekten çok beğeniyorum. Ancak bu yönetim ve Eden Hazard'ın kararına bağlı" dedi.Belçikalı kaleci sözlerini "Ne olacağını bilmiyorum. Bunu başkan ve yönetim düşünmeli. Şu anda iyi gidiyoruz. Karim Benzema çok formda ve 17 gol attı. Bale de sezona iyi başladı ancak sonra sakatlık yaşadı. Kesinlikle iyi bir takımız" ifadeleriyle sürdürdü.Chelsea ile 2020'e dek sözleşmesi bulunan Eden Hazard, geçtiğimiz günlered "Transfer kararımı verdim. Artık ne yapacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.