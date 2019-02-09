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Courtois'dan Eden Hazard'a transfer çağrısı!

Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois, Eden Hazard ile tekrar takım arkadaşı olmak istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Courtois'dan Eden Hazard'a transfer çağrısı!
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09 Şubat 2019 02:52
Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden  Hazard'a Real Madrid'de forma giyen Thibaut Courtois'dan transfer çağrısı geldi.

"REAL'E GELMESİNİ İSTERİM"

Belçika Milli Takımı ve 2014-2018 yılları arasında Chelsea'de Hazard ile birlikte oynayan Thibaut Courtois, "Eden'in Real Madrid'e gelmesini isterim. Oyununu gerçekten çok beğeniyorum. Ancak bu yönetim ve Eden Hazard'ın kararına bağlı" dedi.

"İYİ BİR TAKIMIZ"

Belçikalı kaleci sözlerini "Ne olacağını bilmiyorum. Bunu başkan ve yönetim düşünmeli. Şu anda iyi gidiyoruz. Karim Benzema çok formda ve 17 gol attı. Bale de sezona iyi başladı ancak sonra sakatlık yaşadı. Kesinlikle iyi bir takımız" ifadeleriyle sürdürdü.

HAZARD KARARINI VERDİ

Chelsea ile 2020'e dek sözleşmesi bulunan Eden Hazard, geçtiğimiz günlered "Transfer kararımı verdim. Artık ne yapacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.



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