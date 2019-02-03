Courtois'dan Atletico taraftarına; 'Motive olurum'

Bir dönemticoforma giyenfile bekçisi, İspanya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid ile deplasmanda oynayacak olmaları hakkında konuşan, "Atletico Madrid taraftarı kafama bir şey atmak istiyorsa sorun olmaz. Umrumda değil. Bu onları mutlu edecekse atsınlar. Bu beni etkilemez. Hatta daha çok motive olurum" ifadelerini kullandı.Her zaman Real Madrid taraftarı olduğuna vurgu yapan, "Atletico Madrid'e gitmek gençken iyi bir seçimdi. Orada üç harika yıl geçirdim. Ancak zaman değişti. Yeni bir macera yaşıyorum. Her zaman Casillas ve Real Madrid taraftarıydım" dedi.Real Madrid'de bu sezon 24 maça çıkan 26 yaşındaki kaleci, 31 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.