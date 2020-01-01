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Courtois: "İtalya maçında isteğimizi arttırmalıyız"

Thibaut Courtois, Portekiz'i eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Courtois: 'İtalya maçında isteğimizi arttırmalıyız'
Belçika'nın file bekçisi Thibaut Courtois çeyrek finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Rakipleri Portekiz'in müthiş bir kadrosu olduğunu belirten Courtois, "Her şey harika gidiyor. Portekiz'in harika kadrosu var ve çok tecrübeliler. İlk yarıda kontrol bizdeydi, her şey harikaydı. Hücumlarımızı iyi savundular ama golü bulduk. İkinci yarı onların hücumları oldu ama gol yemeden kazanmayı bildik." değerlendirmesini yaptı.

Çeyrek finaldeki İtalya maçıyla ilgili de konuşan Courtois, "İlk düdükten sonra son ana kadar sahada iyi durduk. Daha fazla istediğimizi gösterdik. İtalya maçında bu isteğimizi arttırarak göstermemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

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