Courtois: ''Fransa, Panama gibiydi, utanç verici''

Belçika file bekçisi Thibaut Courtois, Fransa'nın oynadığı futbolu eleştirdi.

Belçika file bekçisi Thibaut Courtois, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Thibaut Courtois, Fransa'nın oynadığı futbolu eleştirirken Panama benzetmesi yaptı.

Başarılı file bekçisi Fransa'nın futbolunun utanç verici olduğunu söylerken ''Fransa sadece savunma yaptı, tıpkı Panama gibi... Tüm turnuva boyunca böyle oynadılar. Futbol adına utanç verici bir durum'' ifadelerini kullandı.



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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