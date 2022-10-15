Courtois El Clasico'ya yetişemiyor

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'in El Clasico'ya yetişemeyeceği belirtildi.



İspanyol basını, bir süredir sakatlığı bulunan Courtois'in Barcelona maçına yetişip yetişemeyeceğine yönelik bilgileri adım adım takip ediyordu. Son bilgilendirmelere göre Courtois'in El Clasico'da sahada yer alamayacağı ortaya çıktı. Courtois'in yokluğunda bu hafta da kaleyi Ukraynalı Andriy Lunin'in koruyacağı belirtildi.



Öte yandan Shakhtar Donetsk karşısında gol atarken kaşı açılan ve 20 dikiş atılan Rüdiger'in ise idmanlara döndüğü bildirilirken bir aksilik olmazsa sahadaki yerini alabileceği ifade ediliyor.



Real Madrid ile Barcelona, sezonun ilk El Clasico kapışmasında 16 Ekim Pazar günü TSİ 17:15'te kozlarını paylaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ