Courtois: 'Barça maçında sahada her şeyimizi verdik'

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, El Clasico'da Barcelona'yı 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.



Maça çıkarken kazanmaları gerektiğini ve kazandıklarını söyleyen Courtois, "Her şeyimizi sahaya vermemiz gerekiyordu, 2 kötü maçın ardından toparlanma zamanıydı. Büyük efor harcadık ve kazandık. Klasik bir 3 puan ama 2 kötü maçın ardından toparlanma zamanı. Tekrar kendimizi ve menajerimizi memnun edebiliriz. İşler kötü gittiğinde birlikte olmanız gerekir, şimdi birlikteyiz" dedi.



Courtuis ayınca, "Şampiyonlar Ligi maçımız var, her zaman zordur ama artık daha rahatız ve bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



