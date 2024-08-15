Courtois: 'Arda Güler özel bir oyuncu'

Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.



Belçikalı file bekçisi, "Çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. İyi bir yaz kampı geçirdim. Takım da iyi gidiyor. Bu galibiyet beni çok mutlu etti." dedi.



Arda Güler ile ilişkisi sorulan başarılı kaleci, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." şeklinde konuştu.





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