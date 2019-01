Counter-Strike için tüm gözler, 2019'da bu iki takımda!

FACEIT Esports Championship'in geçen Kasım ayında oynanan Counter-Strike: Global Offensive finalinde The Astralis ve MIBR karşı karşıya gelmişti. O zaman şampiyon The Astralis olmuştu ancak bu iki takımı, 2019 yılında çok kez izleyeceğiz.



Counter-Strike: Global Offensive oyununun en iyi iki takımı olarak adlandırılıan Astralis ve MIBR, 2019'da izlenmesi gereken iki takım olarak karşımıza çıkıyor.



The Astralis takımının kaptanı Lukas "gla1ve" Rossander, ''MIBR, bu sene daha güçlendi ve 2019'un en iyi takımlarından birisi olacaklar. Onlarla karşılaşıp yenmeyi dört gözle bekliyorum. Ancak tabii ki onlara saygı duyuyorum. Maçlarını izlemek zevkli oluyor. Biz harika bir sene geçirdik. Çok zordu ancak her şeyi başardık. Bu sene de aynısını amaçlıyoruz.'' dedi.



''2019 FANTASTİK BİR COUNTER-STRIKE YILI OLACAK''



Yeni yılın çok farklı olacağını belirten Rossander, ''Fantastik bir Counter-Strike yılı olacak. Daha önceden gördüklerinizi unutun, 2019 çok daha farklı olacak. Counter-Strike seviyesi artık çok arttı. MIBR var, onlar da şampiyon olmak istiyor. Onun dışında başka iyi takımlar da var. Bu çocuklara saygı duyuyoruz ama yine şampiyon olmak istiyoruz.'' diye konuştu.