Coulthard: 'Leclerc bana Schumacher'i hatırlatıyor!'

Formula 1'in eski pilotlarından David Coulthard, Charles Leclerc için övgü dolu ifadeler kullanırken, Ferrari ve Carlos Sainz için de konuştu.



"MICHAEL'İN DOMİNE ETTİĞİ ZAMANA GİTTİM"



Kariyerince Michael Schumacher ile rekabet eden ve Lecler'in de kendisine onu anımsattığını söyleyen Coulthard, "Aslında biraz ürperdim. Lerlerc'i izlerken, Michael'in Ferrari'de domine ettiği zamana gittim" dedi.



"KORKULARIM GERİ GELDİ"



"Tüm korkularım geri geldi diyen" İskoç isim, "Leclerc'in kaliteli bir sürücü ve harika bir insan olduğunu kabul etmeliyiz." şeklinde konuştu.



"FERRARI ÇOK ÇALIŞTI"



Ferrari'nin geri dönmesine de değinen Coulthard, "Ferrari çok çalıştı. Mattia Binotto son iki yıldır performans eksikliğinin tüm baskısı altında çok havalı bir karakterdi" ifadelerini kullandı.



"YANLIŞ GİTTİĞİNİ BİLİYORDU"



İspanyol pilot Carlos Sainz'ın Leclerc ile aynı seviyede bir başlangıç yapamamasını değerlendiren David Coulthard, "Gerçekten bir şeylerin yanlış gittiğini biliyordu. Öfkeli sürüyordu ve birbiri ardına hata yaptı." diye konuştu.



"TAKIM ARKADAŞI HAYALİNİ ALDI VE GİTTİ"



"Sainz baskı altındaydı çünkü, yenmesi gereken adam, kazanan arabaya sahipti" diyen Coulthard, "Orta şeritte takım arkadaşı olarak yarışırken sorun yok. Ama şu anda Sainz'in dünya şampiyonluğu kazanan bir arabaya sahip olma hayalini takım arkadaşı onun elinden aldı ve gitti. Tıpkı, 'bu bana tam oldu' demek gibi" değerlendirmesinde bulundu.





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