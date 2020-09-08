Birçok golcü futbolcu ile irtibata geçen ancak yüksek bonservis bedelinin yanı sıra yine yıllık maliyetlerinin fazla olması sebebiyle bu oyunculardan vazgeçen Gaziantep FK'nın üzerini bu anlamda çizdiği bir başka oyuncuda Coulibaly oldu.



Nantes'in kapısını çalan ve oyuncunun menajeriylede bir görüşme gerçekleştiren kırmızı siyahlılar Coulibaly'nin yıllık 1,5 milyon euro Gaziantep FK'dan istemesi sebebiyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.



Kariyerinde Mali milli takımı ve Belçika'nın Gent takımı ile Şampiyonlar Ligi serüveni bulunan Coulibaly'nin 1,5 milyon euronun altına inmemesi sebebiyle bu transfer macerasını başlamadan sona erdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.



Kaynak: Gaziantep Güneş



