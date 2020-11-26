Coulibaly: "Galatasaray istedi, projeyi seçtim"

Ismaila Coulibaly, yaz aylarında Galatasaray ve Club Brugge'den teklif aldığını ancak proje için Sheffield United ve Beerschot'ı seçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; beerschot.be
Abone Ol
Coulibaly: 'Galatasaray istedi, projeyi seçtim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2020 14:57
Sheffield United'dan kiralık olarak Belçika'da Beerschot forması giyen 19 yaşındaki Malili orta saha Ismaila Coulibaly, Galatasaray hakkında konuştu.

Galatasaray ve Club Brugge'ün ilgisine rağmen Beerschot'ı tercih eden Coulibaly, "Kendimi daha çok geliştirebileceğim bir kulüp arıyordum. Daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bu nedenle 3 yıl boyunca Beerschot'ta kiralık oynamayı kabul ettim. Şimdiden ikili mücadelelerde daha iyiyim ve daha çok kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

Malili orta saha, "Yazın Galatasaray ve Club Brugge'den teklif geldi. Ancak, sunulan proje açısından bu çok daha iyiydi. Elbette, hayalim Beerschot'taki başarılı sürecin ardından Premier Lig'de oynamak. Ancak, şu an tek düşüncem Beerschot'un başarısı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Oslo FA Dakas'dan çıktıktan sonra Sarpsborg'a transfer olan Coulibaly, bu yaz önce 2 milyon euro karşılığı Sheffield United'a transfer oldu ve ardından 3 yıllığına Beerschot'a kiralandı. Coulibaly, Beerschot'ta çıktığı 6 maçta 3 gol atmayı başardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için