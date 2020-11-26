Coulibaly: 'Galatasaray istedi, projeyi seçtim'

Sheffield United'dan kiralık olarak Belçika'da Beerschot forması giyen 19 yaşındaki Malili orta saha Ismaila Coulibaly, Galatasaray hakkında konuştu.



Galatasaray ve Club Brugge'ün ilgisine rağmen Beerschot'ı tercih eden Coulibaly, "Kendimi daha çok geliştirebileceğim bir kulüp arıyordum. Daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bu nedenle 3 yıl boyunca Beerschot'ta kiralık oynamayı kabul ettim. Şimdiden ikili mücadelelerde daha iyiyim ve daha çok kazanıyorum." ifadelerini kullandı.



Malili orta saha, "Yazın Galatasaray ve Club Brugge'den teklif geldi. Ancak, sunulan proje açısından bu çok daha iyiydi. Elbette, hayalim Beerschot'taki başarılı sürecin ardından Premier Lig'de oynamak. Ancak, şu an tek düşüncem Beerschot'un başarısı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



Oslo FA Dakas'dan çıktıktan sonra Sarpsborg'a transfer olan Coulibaly, bu yaz önce 2 milyon euro karşılığı Sheffield United'a transfer oldu ve ardından 3 yıllığına Beerschot'a kiralandı. Coulibaly, Beerschot'ta çıktığı 6 maçta 3 gol atmayı başardı.



