Costica Buceschi: 'Taraftar desteği önemli'

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti.



Rize Yenişehir Spor Salonu'nda Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren takımın Başantrenörü Buceschi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin kadın ve erkek hentbolunda önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.



Buceschi, milli maç organizasyonunu Rize'de yapmanın son derece heyecanlı olduğunu belirterek, Rize'de hentbola önem verildiğini bildiklerini ifade etti.



"ONLARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"



Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, "Rize'nin seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği çok önemli. İyi bir seyirci baskısıyla gerçekten maçın kaderi değişebiliyor. Seyircinin sahaya oldukça etkisi var. Rize'deki hentbol severleri maçımıza bekliyoruz." dedi.



Buceschi, grupta son iki maçı senelerdir Avrupa'da mücadele eden Karadağ ve Sırbistan'a karşı oynayacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Üst düzey ekiplere karşı mücadele edeceğiz. Karadağ'da rakibimize karşı oynadığımız ilk maçın ikinci yarısında biraz ritim kaybı yaşadık. Tekrarının olmaması için analizlerimizi yaptık. Daha iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Sırbistan ile ikincilik yarışı içerisindeyiz. Sırbistan'ı deplasmanda yenebilirsek grup ikincisi olacağız. O yüzden önce iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Karadağ maçını iyi oynamamız lazım. Karadağ maçı bizim takımımızın ritmini oldukça etkileyecek bir maç."



Son derece konsantre bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Buceschi, "Sahada mücadeleci olmak zorundayız. Savunmada ve hücumda asla oyunu bırakmayan, son topa kadar oynayan, her pasın, şutun değerini bilen, yapılan her savunmanın önemini sergileyen bir maç oynamalıyız." diye konuştu.



