Costacurta, Shevchenko'nun dönüşünü yorumladı

İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın başına geçen Andriy Shevchenko için eski takım arkadaşı Alessandro Costacurta'dan açıklama geldi.



"BUNU TAHMİN BİLE EDEMEZDİM"



Eski takım arkadaşlarının kulübede olmasına şaşırdığını söyleyen İtalyan efsane, "Böyle bir şeyi tahmin bile edemezdim. Cristian Brocchi, Nesta, Andriy'nin kulübede olması buna asla inanmazdım, hatta Flippo Inzaghi'ye bile. Milano'da uzun yıllardır gördüğüm için Pirlo'nun teknik direktör olmasını bekliyordum diyebilirim, diğerlerini beklemiyordum. Eğer bunu bana birisi daha önce söyleseydi, bunun çılgınlık olduğunu söylerdim" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"



Eski takım arkadaşlarıyla birlikte Shevchenko için düzenledikleri yemeğin ileri bir tarihe ertelendiğini söyleyen Costacurta, "Bir akşam mutlaka buluşacağız, her zaman birbirimizle yakın olduk. Shevchenko için şunu söyleyebilirim; Ukrayna'da ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Şimdi Genoa'da Mauro Tassotti ile birlikte yeniden gösterecektir. Büyük bir meydan okuma olacak" şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO