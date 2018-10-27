Coşkun Demirbakan: 'Futbolcularıma teşekkür ediyorum'

Levent Açıkgöz: "Basit hatalardan goller yedik"

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Rakiplerinin durumunun üzücü olduğunu anlatan Demirbakan,ifadelerini kullandı.Karşılaşmayı da değerlendiren Demirbakan, şöyle konuştu:Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, genç bir kadroya sahip olduklarını, hatalarını gidermek için çalıştıklarını ifade etti.Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında kalecileri Furkan Kaçar'ın hata yaparak rakibe fırsat vermesine rağmen takımın olumlu bir görüntü ortaya koyduğunu anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:"İlk golü yedikten sonra rakibe fazlasıyla pozisyon verdik. Basit hatalardan goller yedik ve sonuç farklı oldu. Genç çocuklar, bunların üzerine ısrarla gideceğiz. Onlarla bu ligi böyle bitireceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her hafta böyle farklı mağlup olan genç bir takımımız var. İlk golden sonra sanki maç bitmiş gibi bir hava oluşuyor maalesef takımda. Bu saatten sonra kaybedecek bir şeyimiz yok. Hedefimiz bu çocuklardan Türk futboluna 4-5 oyuncu kazandırmak. Karabükspor bu sene 50. yılına giriyor. Kurulduğu günden bu yana belli ismi olan, ağırlığı olan bir kulüp. Yaptıkları bu zamana kadar hep takdir edilen bir kulüptü. Bu düşüş birden oldu. Süper Lig'den düştük ve geldiğimiz süreçte önümüzü göremiyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırız."