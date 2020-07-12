Coşkun Demirbakan: 'Adanaspor, Eze'ye mi kaldı?'

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Hatayspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



"Bu maç ligin özeti gibi oldu." ifadesini kullanan Demirbakan, kırmızı kart gören oyuncusu Eze'ye yönelik eleştirilerde bulundu.



Demirbakan, Eze'nin saha içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek, maçta oynatacak oyuncu seçeneğinin fazla olmaması nedeniyle kendisine kadroda yer verdiğini kaydetti.



Basit pozisyonlardan yararlanamadıklarını ve rakiplerinin "bedava" bir gol bulduğunu ifade eden Demirbakan, "Benim için bulunduğum kulübün manevi şahsiyeti önemlidir. Onu korumak için oynarım. Ekmek parası kazanıyorsam o kulüpten onun manevi değerlerine saygı gösteririm. Bu takıma kimler geldi kimler gitti. Eze'ye mi kaldı bu kulüp? Ağrıma giden bu. Tam açıdan bakarsak hatanın çoğunluğu bu adamda. Bütün konuşmamı da buna ayırdım. Olmadı. Buradan taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



