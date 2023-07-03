Golden State Warriors, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Cory Joseph'ı bir yıllık sözleşmeye kadrosuna kattı.
Joseph, guard rotasyonunda Chris Paul ve çaylak Brandin Podziemski'ye katılıyor olacak.
31 yaşındaki Kanadalı oyuncu, son üç sezonu Detroit Pistons'ta geçirmişti.
Joseph geçtiğimiz sezon maç başına 19.8 dakikada 6.9 sayı, 1.7 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.
Joseph, guard rotasyonunda Chris Paul ve çaylak Brandin Podziemski'ye katılıyor olacak.
31 yaşındaki Kanadalı oyuncu, son üç sezonu Detroit Pistons'ta geçirmişti.
Joseph geçtiğimiz sezon maç başına 19.8 dakikada 6.9 sayı, 1.7 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.
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