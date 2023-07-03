Cory Joseph, Warriors ile anlaştı

Golden State Warriors, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Cory Joseph'ı bir yıllık sözleşmeye kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Cory Joseph, Warriors ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 11:49
Golden State Warriors, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Cory Joseph'ı bir yıllık sözleşmeye kadrosuna kattı.

Joseph, guard rotasyonunda Chris Paul ve çaylak Brandin Podziemski'ye katılıyor olacak.

31 yaşındaki Kanadalı oyuncu, son üç sezonu Detroit Pistons'ta geçirmişti.

Joseph geçtiğimiz sezon maç başına 19.8 dakikada 6.9 sayı, 1.7 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery