Çorum FK'de 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Çorum FK'de 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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12 Ekim 2020 15:17
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi. 

Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi. 



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