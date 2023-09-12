Çorum FK yeni transferini açıkladı

Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Çorum FK yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2023 21:09
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Sağat ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Sağat'ın daha önce Optik Rathenow, Berliner AK, Luckenwalde, Babelsberg, Rot-Weiss Kob, Menemenspor ve Samsunspor'da futbol oynadığı hatırlatıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery