Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK, sezon hazırlıklarına başladı.



Çorum FK Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde çalışmalara başladı. İlk etabı 10 Temmuz'da sona erecek çalışmaların ardından üç gün dinlenecek sporcular, 13 Temmuz'da Bolu'da düzenlenecek kampa katılacak.



Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 9 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.



Malik Karaahmet'in Çankaya FK'ye bonservisiyle birlikte verildiği belirtilen açıklamada, Sabrican Vural, Mertcan Aşçı, Taha Aydınlı, Gürkan Okan, Ömür Aztekin, Sefa Başıbüyük, Ahmet Hakan Leblebici ve Enes Nalbantoğlu'nun kiralık ya da bonservisiyle birlikte yollanmasına karar verildiği aktarıldı.





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