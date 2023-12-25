Çorum FK sahasında 3 puanı rahat aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Çorum FK evinde ağırladığı Boluspor'u 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Çorum FK sahasında 3 puanı rahat aldı
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25 Aralık 2023 19:02
Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Çorum FK sahasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golü 46. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 83. dakikada Eren Aydın kaydetti.

Çorum FK bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarırken, Boluspor ise 22 puanda kaldı.

Çorum FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Tuzlaspor'u ağırlarken, Boluspor deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

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