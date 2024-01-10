Çorum FK'nin Antalya kampı sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin 8 günlük Antalya kampı sona erdi.



Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde oteldeki tesislerde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.



Antalya'da son idmanını yapan kırmızı-siyahlılar, ardından otelden ayrıldı.



Antalya'dan uçakla Ankara'ya geçecek kafile, buradan da kara yolu ile Çorum'a ulaşacak.



Çorum ekibi, ligin 18. haftasında 14 Ocak'ta konuk edeceği Tuzlaspor maçı hazırlıklarına yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla devam edecek.



Ahlatcı Çorum FK Genel Kaptanı Muhammet Fettahoğlu, AA muhabirine, verimli bir kamp süreci yaşadıklarını söyledi.



Kamp sürecinde hazırlık maçı oynamadıklarını, teknik ve taktik ağırlıklı hazırlık yaptıklarını belirten Fettahoğlu, sporcuların moral ve motivasyonlarının yükseldiğini, ligin ikinci yarısına hazır olduklarını kaydetti.



Takımın kampa tam kadro katıldığını aktaran Fettahoğlu, sakatlıktan dönen futbolcuların da takımla çalışmaya başladığını, kısa sürede eksiklerini gidereceklerini sözlerine ekledi.





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