Çorum FK, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çorum FK, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi
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10 Şubat 2024 01:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Loick Landre ile anlaşmaya varıldığı, savunma oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

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